Морфологический разбор слова открываются,створки,сказочные
Русский язык
Морфологический разбор слова открываются,створки,сказочные
Ответ(ы) на вопрос:
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Створки окончание "и" "корень" створ "суффикс" "к"
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