Морфологический разбор слова щель

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Морфологический разбор слова щель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щель - что?, обозначает предмет, существительное. 1.Начальная форма - щель. 2.Постоянные признаки: 3 склонение, нарицательное, неодушевлённое, женский род. Непостоянные признаки: единственное число, Именительный падеж. 3.(Что?) щель. (подлежащее)
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