5. Определи, какие цифры пропущены? (одной буквой обозначается одна и та же цифра) А 9 /2 А/Б4 А =___ Б= ____
Математика
5. Определи, какие цифры пропущены? (одной буквой обозначается одна и та же цифра) А 9 /2 А/Б4 А =___ Б= ____
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Гость:
Че за Брет какой-то это не возможно решить
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