5. Определи, какие цифры пропущены? (одной буквой обозначается одна и та же цифра) А 9 /2 А/Б4 А =___ Б= ____

Математика

5. Определи, какие цифры пропущены? (одной буквой обозначается одна и та же цифра) А 9 /2 А/Б4 А =___ Б= ____

Автор: Гость