Упростите ввырожение,найддите его значение: (6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7
Математика
Упростите ввырожение,найддите его значение: (6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7
Ответ(ы) на вопрос:
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=6,5x-2,7x+13,4x-5,2x=12x 12*0,7=8,4 ответ: 8,4
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