На чертеже показано движенние альпинистов при подъёме на гору за 4 дня какова высота вершины если базовый лагерь находился на высоте 3200метров *На какую высоту поднялись альпинисты за 4 дня ? * на сколько метров в среднем по...
Математика
На чертеже показано движенние альпинистов при подъёме на гору за 4 дня какова высота вершины если базовый лагерь находился на высоте 3200метров *На какую высоту поднялись альпинисты за 4 дня ? * на сколько метров в среднем поднимались альпинисты в день ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поднялись на высоту 3200м а за день 3200/4=800метров
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