Где находится зеркальце у уток?
Окружающий мир
Где находится зеркальце у уток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В передней части крыла.
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