Используя закон Вант-Гоффа рассчитать массу вещества глюкозы, которую следует в??ять для приготовления 250 мл раствора изотоничного плазме крови человека при 37 С. Плотность раствора 1 г/мл. степень электролитической диссоци...

Химия
Используя закон Вант-Гоффа рассчитать массу вещества глюкозы, которую следует в??ять для приготовления 250 мл раствора изотоничного плазме крови человека при 37 С. Плотность раствора 1 г/мл. степень электролитической диссоциации 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это чего за лекция скажите мне пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если Мотоциклист и велосипедист выйдут Одновременно навстречу друг другу по одной и той же дороге из пункта А и В, между которыми 78 км, то они вст...
Ответить
История
На какой конференции Советская Россия была признана и подписала договор 1 Гаагской 2 Версальской 3 Генуэзской 4 Крымской
Ответить
Математика
Помогите решить! а) 3 целых 1/2 - 5/9 б) 1 целая 13/15 - 2/5 в) 2 целых 3/10 - 4/15
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову тишь
Ответить
История
Зачем Александр 1 начал Заграничный поход?
Ответить