На какой конференции Советская Россия была признана и подписала договор 1 Гаагской 2 Версальской 3 Генуэзской 4 Крымской

История

На какой конференции Советская Россия была признана и подписала договор 1 Гаагской 2 Версальской 3 Генуэзской 4 Крымской

Автор: Гость