На какой конференции Советская Россия была признана и подписала договор 1 Гаагской 2 Версальской 3 Генуэзской 4 Крымской

История
На какой конференции Советская Россия была признана и подписала договор 1 Гаагской 2 Версальской 3 Генуэзской 4 Крымской
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Ответ 3 генуэская конференция
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