рагим в поле косить траву поле квадратной формы со стороной 30 метров он скачал за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы скосить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 метров а ширина 30 метров

Математика

рагим в поле косить траву поле квадратной формы со стороной 30 метров он скачал за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы скосить траву с участка прямоугольной формы длина которого 60 метров а ширина 30 метров

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