Два лыжника вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу.один шел со ??коростью12км/ч,другой 9км/ч.встретились через 3часа.каково расстояние между деревнями.

Математика

Два лыжника вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу.один шел со ??коростью12км/ч,другой 9км/ч.встретились через 3часа.каково расстояние между деревнями.

Автор: Гость