Два лыжника вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу.один шел со ??коростью12км/ч,другой 9км/ч.встретились через 3часа.каково расстояние между деревнями.
Математика
Два лыжника вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу.один шел со ??коростью12км/ч,другой 9км/ч.встретились через 3часа.каково расстояние между деревнями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*3=36(км)-проехал первый лыжник 2)9*3=27(км)-проехал второй лыжник 3)36+27=63(км)-расстояние между деревнями Ответ:расстояние между деревям 63 км
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