Какой уход нужен за алоэ?

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Полив и влажность. Поливать алоэ нужно по мере подсыхания земляного кома, но только в период роста – весна-лето: у меня это получается раз в неделю, иногда два. В период покоя, как и всем суккулентам, будет достаточно раз в пару месяцев. Несмотря на то, что растение крепкое, неправильный полив может привести к загниванию корней. Поливают так, чтобы земля намокла равномерно и не было застоя влаги в корнях: сверху – пока вода не прольется в поддон; или погружением – что даже более целесообразно, поскольку нижние корешки являются всасывающими (но тогда верхний слой рискует остаться сухим) КалендарьПериод цветения: с марта по сентябрь. Подкормка: с апреля по сентябрь. Период покоя: с сентября по март. Пересадка: весной. Размножение: поздней весной – но касательно алоэ это можно делать в любое время года. Весной просто лучше и быстрее все принимается.