Прочитайте текст,а после него-изложение,которое получилось у Ромы .

Русский язык
Прочитайте текст,а после него-изложение,которое получилось у Ромы .
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Гость:
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