Прочитайте текст,а после него-изложение,которое получилось у Ромы .
Русский язык
Прочитайте текст,а после него-изложение,которое получилось у Ромы .
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Гость:
только прочитать???7
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