Что тут делать нужно? Write in words the two letters: Voltaire's and the publisher's. Use the words Dear sir, ........... Looking forward to hearing from you, Yours sincerely Voltaire Dear sir, Thank you for your le...
Английский язык
Что тут делать нужно? Write in words the two letters: Voltaire's and the publisher's. Use the words Dear sir, ........... Looking forward to hearing from you, Yours sincerely Voltaire Dear sir, Thank you for your letter. ........... Best wishes Your publisher
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