Историки помогите по форме государственного устройства)))) Почему Россия являла??ь федерацией в период с 1917-1925 (можно по пунктам, что конституция закрепляла )

Гость: Гость:

Ну высшим исполнительным органом РФСФР с 1917 по 1925 до образования СССР был совет крестьян и рабочих из всех концов России. Поэтому т. к. от каждой области присылались крестьяне, то есть по признаку верховной власти, можно назвать РФСФР в период 1917-1925 Федерацией.