Историки помогите по форме государственного устройства)))) Почему Россия являла??ь федерацией в период с 1917-1925 (можно по пунктам, что конституция закрепляла )
История
Историки помогите по форме государственного устройства)))) Почему Россия являла??ь федерацией в период с 1917-1925 (можно по пунктам, что конституция закрепляла )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну высшим исполнительным органом РФСФР с 1917 по 1925 до образования СССР был совет крестьян и рабочих из всех концов России. Поэтому т. к. от каждой области присылались крестьяне, то есть по признаку верховной власти, можно назвать РФСФР в период 1917-1925 Федерацией.
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