Составьте 2 бессоюзных сложное предложения со словами карьера и комфорт

Гость: Гость:

1) Карьеру я начал делать с самого детства: продавал бабушкины вкуснейшие пирожки по 5 рублей. 2) Дедушка сел на лавочку, открыл свежую газету, он просто наслаждался миром, комфортом и потрясающей погодой.