Составьте 2 бессоюзных сложное предложения со словами карьера и комфорт

Русский язык
Составьте 2 бессоюзных сложное предложения со словами карьера и комфорт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Карьеру я начал делать с самого детства: продавал бабушкины вкуснейшие пирожки по 5 рублей. 2) Дедушка сел на лавочку, открыл свежую газету, он просто  наслаждался миром, комфортом и потрясающей погодой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура ...
Ответить
Математика
7,2 _______ = 9*0,05 1,2-0,25-0,5 __________ = 1-0,25 помогите пожалуйста решить срочно!
Ответить
Биология
Какое воздействие на живые организмы оказывают люди посещая лес и парк положител??ные и отрицательные воздействия
Ответить
Английский язык
Что такое Painted a spceship
Ответить
Алгебра
8,732,6 МБ это сколько ГБ?
Ответить