Составьте 2 бессоюзных сложное предложения со словами карьера и комфорт
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Составьте 2 бессоюзных сложное предложения со словами карьера и комфорт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Карьеру я начал делать с самого детства: продавал бабушкины вкуснейшие пирожки по 5 рублей. 2) Дедушка сел на лавочку, открыл свежую газету, он просто наслаждался миром, комфортом и потрясающей погодой.
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