Какое воздействие на живые организмы оказывают люди посещая лес и парк положител??ные и отрицательные воздействия

Биология
Какое воздействие на живые организмы оказывают люди посещая лес и парк положител??ные и отрицательные воздействия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные: полив, посадка, уход, внесение удобрений(подкормка), обрезка, обработка от болезней, опрыскивание Отрицательные: загрязнение мусором, незаконная вырубка деревьев, поломка ветвей, засорение поливных каналов
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