Сообщение по географии, "экологические проблемы в биосфере" Небольшое)

Геометрия
Сообщение по географии, "экологические проблемы в биосфере" Небольшое)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тысячелетиями человек брал из природы всё необходимое для существования и при этом не нарушал сложившегося естественного равновесия. Сегодня экономический рост и развитие человечества происходят, как правило, за счёт разрушения биосферы. Возможно ли сосуществование человечества и природы в гармонии, без взаимного уничтожения?  Экологические кризисы В истории развития человечества было несколько экологических кризисов — периодов, когда взаимосвязь человека и природы нарушалась. Уже в начале своей истории человек стал причиной первого экологического кризиса. Занимаясь охотой и собирательством, он истребил мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей. Предотвратить полное исчезновение животных помог переход к земледелию и ведению сельского хозяйства около 10-12 тысяч лет назад. 
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