Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура поднимается до 30 градусов С а зимой опускается до -25 градусов С. Расстояние ме...
Физика
Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура поднимается до 30 градусов С а зимой опускается до -25 градусов С. Расстояние между городом и поселком 20км Решите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температурный коэффициент линейного расширения для меди α=16,6 * 10⁻⁶ K⁻¹ перепад температур ΔT=30+25=55C=55K длина провода L=20км=20 000м=2*10⁴м изменение длины провода ΔL=αLΔT= 16,6 * 10⁻⁶ K⁻¹* 2*10⁴м* 55K= =1826*10⁻²м=18,26м
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