Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура поднимается до 30 градусов С а зимой опускается до -25 градусов С. Расстояние ме...

Физика

Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура поднимается до 30 градусов С а зимой опускается до -25 градусов С. Расстояние между городом и поселком 20км Решите пожалуйста)))

Автор: Гость