ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. 1)В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ .... и служебные части речи. 2)служебные части речи это ...... 3)служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от ...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. 1)В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ .... и служебные части речи. 2)служебные части речи это ...... 3)служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении,называется ..... 4)предлоги выражают различные отношения:временные .... 5)предлоги бывают многозначными и однозначными.многозначным называется такой предлог который..... 6)производными называются такие предлоги которые..... 7)предлоги состоящего из одного слова называются..... 8)предлоги согласно,благодаря,вопреки требуют существительных в ...... падеже 9)предлоги ввиду,вследствие,в случае требуют существительных в ..... падеже 10)через дефис пишутся предлоги .....

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