ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. 1)В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ .... и служебные части речи. 2)служебные части речи это ...... 3)служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от ...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. 1)В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ .... и служебные части речи. 2)служебные части речи это ...... 3)служебная часть речи,которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении,называется ..... 4)предлоги выражают различные отношения:временные .... 5)предлоги бывают многозначными и однозначными.многозначным называется такой предлог который..... 6)производными называются такие предлоги которые..... 7)предлоги состоящего из одного слова называются..... 8)предлоги согласно,благодаря,вопреки требуют существительных в ...... падеже 9)предлоги ввиду,вследствие,в случае требуют существительных в ..... падеже 10)через дефис пишутся предлоги .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Самостоятельные 2)- это слова, которые выполняют вспомогательную роль. 3)Предлог 4)Причинные и пространственные 5) может выражать несколько значений, употребляясь с несколькими падежами.\ 6)образовались от самостоятельных частей речи. 7)простыми. 8)родительном и дательном 9)творительном и родительном падеже 10) сложные
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