578(1) решите пожалуйста,срочно надо
Алгебра
578(1) решите пожалуйста,срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропиши одз(знаменатель не равен нулю) - это выколотая точка,она будет равна 3-м Реши верхнее, х=0,х=6 Тогда ответ [0;3) (3;6]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Линия передачи электрической энергии между городом и поселком выполнена медным проводом.На сколько изменится длина провода, если летом температура ...
Математика
Биология
Какое воздействие на живые организмы оказывают люди посещая лес и парк положител??ные и отрицательные воздействия
Английский язык