578(1) решите пожалуйста,срочно надо

Алгебра
578(1) решите пожалуйста,срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропиши одз(знаменатель не равен нулю) - это выколотая точка,она будет равна 3-м Реши верхнее, х=0,х=6 Тогда ответ [0;3) (3;6]
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