Помогите составить текст с описанием квартиры на английском языке

Английский язык
Помогите составить текст с описанием квартиры на английском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is my room. It is not very big. It is small. There are blue curtains on the window. The pillow is on the armchair.
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