1)Что обусловило появление у живых организмов процесса дыхания ? а)появление авт??трофов б)накопление в атмосфере кислорода в)появление растений г)возникновение у автотрофов пигмента хлорофилла 2)Почему со временем ге...
Биология
1)Что обусловило появление у живых организмов процесса дыхания ? а)появление авт??трофов б)накопление в атмосфере кислорода в)появление растений г)возникновение у автотрофов пигмента хлорофилла 2)Почему со временем гетеротрофам стало не хватать органических веществ в Мировом океане ? а)из-за размножения гетеротрофов стало больше б)гетеротрофы увеличились в размерах в)органические соединения стали токсичны ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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Гость:
1- накопление в атмосфере кислорода 2-а
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