Некоторый алгоритм из одного числа поучает новое число следующим образом. Если сумма цифр в исходном числе четная, то удаляется цифра, стоящая в разделе десятков, иначе удаляется цифра, стоящая в разделе сотен. Получившееся чис...
Информатика
Некоторый алгоритм из одного числа поучает новое число следующим образом. Если сумма цифр в исходном числе четная, то удаляется цифра, стоящая в разделе десятков, иначе удаляется цифра, стоящая в разделе сотен. Получившееся число является результатом работы алгоритма. Например, если исходное число было 325, то результатом работы алгоритма будет число 35. Дано число 83796412. Применяйте алгоритм столько раз (т.е. исполните алгоритм для исходного числа, а затем к результату его работы еще раз примените алгоритм и т.д.), сколько необходимо для получения двузначного числа. В ответ запишите найденное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда получится так: 1. 83796412 сумма 40 (четная, удаляем десятки) 2. 8379642 сумма 39 (нечетная, удаляем сотни) 3. 837942 сумма 33 (нечетная, удаляем сотни) 4. 83742 сумма 24 (четная, удаляем десятки) 5. 8372 сумма 20 (четная, удаляем десятки) 6. 832 сумма 13 (нечетная, удаляем сотни) 7. 32 конец, число двузначное Ответ: 6 раз, число 32
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