Как перевести: I am hanging up now. See you later.
Английский язык
Как перевести: I am hanging up now. See you later.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вешаю трубку. Увидимся позже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Английский язык
Что тут делать нужно? Write in words the two letters: Voltaire's and the publisher's. Use the words Dear sir, ........... Looking forward...
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать морфемный разбор (разбор по составу) трёх слов: 1) Проезжай 2) Подъезжай 3) Перелей Дам 10 баллов. Большое сп...
Информатика
Некоторый алгоритм из одного числа поучает новое число следующим образом. Если сумма цифр в исходном числе четная, то удаляется цифра, стоящая в ра...