Рассчитайте, какой высоте столбика ртути в жидком барометре соответствует давлению в 100 кПа?
Физика
Рассчитайте, какой высоте столбика ртути в жидком барометре соответствует давлению в 100 кПа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760 мм ртутного столба, так как 100кПа -- давление нормальной атмосферы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Что тут делать нужно? Write in words the two letters: Voltaire's and the publisher's. Use the words Dear sir, ........... Looking forward...
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать морфемный разбор (разбор по составу) трёх слов: 1) Проезжай 2) Подъезжай 3) Перелей Дам 10 баллов. Большое сп...
Информатика
Некоторый алгоритм из одного числа поучает новое число следующим образом. Если сумма цифр в исходном числе четная, то удаляется цифра, стоящая в ра...
Биология
1)Что обусловило появление у живых организмов процесса дыхания ? а)появление авт??трофов б)накопление в атмосфере кислорода в)появление ра...