Подготовь устное сообщение об особенностях официально-делового стиля 10-12 предложений плиз
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Подготовь устное сообщение об особенностях официально-делового стиля 10-12 предложений плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сегодня был на работе. Я помогу только только одним предложением.
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