Әлібек не істейді?, Болат не істейді? Анар не істейді? Газет кандай болды? перевод пожалуйста.

Қазақ тiлi
Әлібек не істейді?, Болат не істейді? Анар не істейді? Газет кандай болды? перевод пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что будет делать Алибек.? Что будет делать Болат ? Что будет делать Анар ? Какая  была газета?
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