Әлібек не істейді?, Болат не істейді? Анар не істейді? Газет кандай болды? перевод пожалуйста.
Қазақ тiлi
Әлібек не істейді?, Болат не істейді? Анар не істейді? Газет кандай болды? перевод пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что будет делать Алибек.? Что будет делать Болат ? Что будет делать Анар ? Какая была газета?
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