Моторная лодка за 2 часа против течения реки прошла расстояние, на 25% меньшее, чем за то же время по течению. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения равна 2,5 км/ч? Найди лишнее данное в условию этой задачи.

Математика

Моторная лодка за 2 часа против течения реки прошла расстояние, на 25% меньшее, чем за то же время по течению. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения равна 2,5 км/ч? Найди лишнее данное в условию этой задачи.

Автор: Гость