Моторная лодка за 2 часа против течения реки прошла расстояние, на 25% меньшее, чем за то же время по течению. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения равна 2,5 км/ч? Найди лишнее данное в условию этой задачи.

Математика
Моторная лодка за 2 часа против течения реки прошла расстояние, на 25% меньшее, чем за то же время по течению. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения равна 2,5 км/ч? Найди лишнее данное в условию этой задачи.
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Гость:
2,5:25=0,1 (км/ч ,1%) 0,1x100=10 км/ч
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