а) Число 2 умножили на некоторую правильную дробь. Какое число получится большее и??и меньше 2? б) может ли при умножение числа 4 на некоторую правильную дробь получится число больше 1? Если да то привидите два примера г) Вер...

Математика
а) Число 2 умножили на некоторую правильную дробь. Какое число получится большее и??и меньше 2? б) может ли при умножение числа 4 на некоторую правильную дробь получится число больше 1? Если да то привидите два примера г) Верно ли что при умножении натурального числа на правильную дробь получится число меньше этого натурального числа?Если да то приведи 2 прмера б) может ли при умножение числа 3 на некоторую правильную дробь получится число, меньше 1? Если да то привидите 2 примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно писать ПРИВЕДИТЕ примеры а) При умножении числа на правильную дробь получаем число, меньшее множимого. Пример: 2 * 1/2 = 1,   1< 2; 2 * 5/12= 5/6,  5/6<2. б) При умножении числа 4 на правильную дробь получится число, меньше 4.Оно может быть и меньше 1 и больше 1. Пример: 4 * 1/3 = 4/3, 4/3>1, но 4/3<4, 4* 4/5 = 16/5, 16/5>1. г) верно. 100 * 2/5 = 40, 40<100;  20*1/4 = 5, 5<20. б) верно, но не обязательно. 3*0,3 = 0,9, 0.9<1;  3*1/7 = 3/7, 3/7<1.  
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