Математика 2 класса 652-х=14+38., а-130=420+200, 6+140+300=770 ,. 700+х=1000-100,,

Математика
Математика 2 класса 652-х=14+38., а-130=420+200, 6+140+300=770 ,. 700+х=1000-100,,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=600   а=750  х=200,на счёт третьего не понял,где неизвестное?
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