Помогите решить! а) 3 целых 1/2 - 5/9 б) 1 целая 13/15 - 2/5 в) 2 целых 3/10 - 4/15
Математика
Помогите решить! а) 3 целых 1/2 - 5/9 б) 1 целая 13/15 - 2/5 в) 2 целых 3/10 - 4/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 целых 1/2 - 5/9=7/2-5/9=63/18-10/18=53/18=2целых17/18 б) 1 целая 13/15 - 2/5=28/15-2/5=28/15-10/15=18/15=1целая3/15 в) 2 целых 3/10 - 4/15=23/10-4/15=69/30-8/30=61/30=2целых1/30
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