Зачем Александр 1 начал Заграничный поход?
История
Зачем Александр 1 начал Заграничный поход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы предотвратить дальнейшие нападения на Россию, которые были в планах Наполеона
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