Проверочное слово к слову тишь
Русский язык
Проверочное слово к слову тишь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на орфограмму с ь знаком ,то это слово 3 склонения ,женского рода,а все слова 3 склонения пишутся с мягким знаком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
рагим в поле косить траву поле квадратной формы со стороной 30 метров он скачал за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы скосить траву ...
Математика
Математика
а) Число 2 умножили на некоторую правильную дробь. Какое число получится большее и??и меньше 2? б) может ли при умножение числа 4 на некоторую пр...