Если Мотоциклист и велосипедист выйдут Одновременно навстречу друг другу по одной и той же дороге из пункта А и В, между которыми 78 км, то они встретятся через 1,5 ч. Найдите скорость велосипедиста, если она составляет 30% от...

Математика

Если Мотоциклист и велосипедист выйдут Одновременно навстречу друг другу по одной и той же дороге из пункта А и В, между которыми 78 км, то они встретятся через 1,5 ч. Найдите скорость велосипедиста, если она составляет 30% от скорости мотоциклиста.

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