Если Мотоциклист и велосипедист выйдут Одновременно навстречу друг другу по одной и той же дороге из пункта А и В, между которыми 78 км, то они встретятся через 1,5 ч. Найдите скорость велосипедиста, если она составляет 30% от...
Математика
Если Мотоциклист и велосипедист выйдут Одновременно навстречу друг другу по одной и той же дороге из пункта А и В, между которыми 78 км, то они встретятся через 1,5 ч. Найдите скорость велосипедиста, если она составляет 30% от скорости мотоциклиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость мотоциклиста х км/ч, скорость велосипедиста 0,3х км/ч скорость сближения= х+0,3х=1,3х 78:1,5=52 км/ч скорость сближения 1,3х=52 х=40 км/ч 0,3*40=12 км/ч скорость велосипедиста
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