3) К частному 72 и 9 прибавить 319 отнять произведение 8 и 7
Математика
3) К частному 72 и 9 прибавить 319 отнять произведение 8 и 7
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Гость:
(72:9)+(319-8×7)=313 и все))
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