Решить цепочку превращений: hno3-cu(no3)2-x-cuo

Химия
Решить цепочку превращений: hno3-cu(no3)2-x-cuo
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4HNO3 + Сu = Cu(NO3)2+2H2O+2NO22) Cu(NO3)2 + NaOH = Cu(OH)2+ 2 NaNO33) Cu(OH)2 = CuO+H2O X = Cu(OH)2

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