Мини сочинение про вессение улицы

Гость: Гость:

Весна,красивое время года!Листья распускаются выростают новые растения.На наших улицах потихоньку растаел снег.А на деревях выросли красивые светло зелёные листочки .Все улицы стали наполнены зелёным цветом.Очень скоро будет невероятно красиво.