Мини сочинение про вессение улицы
Литература
Мини сочинение про вессение улицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна,красивое время года!Листья распускаются выростают новые растения.На наших улицах потихоньку растаел снег.А на деревях выросли красивые светло зелёные листочки .Все улицы стали наполнены зелёным цветом.Очень скоро будет невероятно красиво.
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