Очень срочно!!!заранее спасибо Перевести на английский со всей грамматикой Я пр??сыпаюсь в 7:00.Умываюсь,одеваюсь и в 7:15 сажусь завтракать.В 7:30 выхожу на автрбус и еду на акрабатику.В 8:05 у меня начинается занятие и зака...

Английский язык

Очень срочно!!!заранее спасибо Перевести на английский со всей грамматикой Я пр??сыпаюсь в 7:00.Умываюсь,одеваюсь и в 7:15 сажусь завтракать.В 7:30 выхожу на автрбус и еду на акрабатику.В 8:05 у меня начинается занятие и заканчивается в 10:30.После тренировки я еду в школу и в 14:00 у меня начинается первый урок.В 16:10 у меня начинается большая перемена и мы идём кушать в столовую. В 17:30 у меня заканчиваются уроки и я еду домой,дома я куша и отдыхаю.В 19:10 я сажать делать домашнее задание.В 21:05 я принимаю ванну и готовлюсь ко сну. Ребят очень срочно нужно,заранее спасибо)

Автор: Гость