Очень срочно!!!заранее спасибо Перевести на английский со всей грамматикой Я пр??сыпаюсь в 7:00.Умываюсь,одеваюсь и в 7:15 сажусь завтракать.В 7:30 выхожу на автрбус и еду на акрабатику.В 8:05 у меня начинается занятие и зака...
Английский язык
Очень срочно!!!заранее спасибо Перевести на английский со всей грамматикой Я пр??сыпаюсь в 7:00.Умываюсь,одеваюсь и в 7:15 сажусь завтракать.В 7:30 выхожу на автрбус и еду на акрабатику.В 8:05 у меня начинается занятие и заканчивается в 10:30.После тренировки я еду в школу и в 14:00 у меня начинается первый урок.В 16:10 у меня начинается большая перемена и мы идём кушать в столовую. В 17:30 у меня заканчиваются уроки и я еду домой,дома я куша и отдыхаю.В 19:10 я сажать делать домашнее задание.В 21:05 я принимаю ванну и готовлюсь ко сну. Ребят очень срочно нужно,заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I Wake up at 7:00.Wash up,get dressed, and at 7:15 sit down to Breakfast.At 7:30 come for the food and autobus on acrobatico.8:05 my employment begins and ends at 10:30.After training I go to school and at 14:00 is the beginning of my first lesson.16:10 is the beginning of my big break and we're going to eat in the dining room. At 17:30 I'm running out of lessons and I'm going home,home I of Kush and relax.19:10 I impale to do your homework.At 21:05 I take a bath and prepare for bed.
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