Срочно помогите! Петя и Вася договорились встретиться в 17.00.Люди они точные.Но у Пети часы спешат на 10 мин , а он думает, что они отстают на 5 мин . У Васи часы отстают на 15 мин, а он думает , что они спешат на 5 мин. Кт...
Алгебра
Срочно помогите! Петя и Вася договорились встретиться в 17.00.Люди они точные.Но у Пети часы спешат на 10 мин , а он думает, что они отстают на 5 мин . У Васи часы отстают на 15 мин, а он думает , что они спешат на 5 мин. Кто из ребят придет на встречу первым , и сколько будет времени ждать другого ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. Петя думает, что его часы отстают на 5 минут, он придет ко времени, когда на его часах будет 16:55. Но т.к. часы его спешат на 10 минут, то в этот момент реальное время будет 16:45. Аналогично, Вася думает, что его часы спешат на 5 минут, значит он придет в ко времени, когда на его часах будет 17:05. Но т.к. часы его отстают на 15 минут, то в этот момент реальное время будет 17:20. Итак, первым придет Петя в 16:45 и будет ждать Васю 35 минут до 17:20, если дождется конечно.
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