А6 В каком слове правописание приставки определяется её значением? 1) прилипали 2) бесконечные 3) облетали 4) открылась

Русский язык
А6 В каком слове правописание приставки определяется её значением? 1) прилипали 2) бесконечные 3) облетали 4) открылась
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: №1. Прилипали. Приставка при- имеет значение "приближение".
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