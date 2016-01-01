Морфологический разбор слова шестьдесят и семьдесят пожалуйста

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Шестьдесят-числительное,н ф -шестьдесят,простое ,количественное,целое,именит падежа,в предложении подлежащее или если вин пад,то дополнение) 1. Сколько? семдесят-числ., т. к. показывает кол-во предметов н. ф. семдесят 2. пост призн-колич., непост. пизнк. - И. П. 3. сколько? семдесят (определение)