Словарный диктант на тему:"правописание дефисов"
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Словарный диктант на тему:"правописание дефисов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красно-белый, полугодичный, полтора, пол-апельсина, полночь, посудо-хозяйственный, судоходный, северо-запад, бело-чёрный, англо-немецкий, кое с кем, кого-то, кое-чему, потому-то, кое у кого,по-прежнему.
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