Словарный диктант на тему:"правописание дефисов"

Гость: Гость:

Красно-белый, полугодичный, полтора, пол-апельсина, полночь, посудо-хозяйственный, судоходный, северо-запад, бело-чёрный, англо-немецкий, кое с кем, кого-то, кое-чему, потому-то, кое у кого,по-прежнему.