Приведите примеры из художественной литературы. Самая большая ценность-жизнь.

Русский язык
Приведите примеры из художественной литературы. Самая большая ценность-жизнь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джек Лондон "Любовь к жизни"
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