Сравни свойство торфа и нефти.Используя учебник заполни таблицу (свойства нефти)

Гость: Гость:

Торф. Состояние: крошится. Цвет: есть, бурый или коричневый. Запах: есть. Легче или тяжелее воды: легче. Нефть. Состояние: маслянистая жидкость. Цвет: есть, тёмно-бурого цв. Запах: есть. Легче или тяжелее воды: легче.