Сравни свойство торфа и нефти.Используя учебник заполни таблицу (свойства нефти)

Окружающий мир
Сравни свойство торфа и нефти.Используя учебник заполни таблицу (свойства нефти)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торф. Состояние: крошится. Цвет: есть, бурый или коричневый. Запах: есть. Легче или тяжелее воды: легче. Нефть. Состояние: маслянистая жидкость. Цвет: есть, тёмно-бурого цв. Запах: есть. Легче или тяжелее воды: легче.
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