Морфологический разбор слова своиственный
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Морфологический разбор слова своиственный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи слова свойственный — имя прилагательное.Морфологические признаки:Начальная форма: свойственный (именительный падеж единственного числа мужского рода);Постоянные признаки: относительное;Непостоянные признаки: единственное число, именительный падеж, мужской род, полная форма.
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