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Расшифровать слово "юннат"
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Расшифровать слово "юннат"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юннат - сложное слово, от слов юный натуралист
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