Найти названия населённых пунктов , которые мордовского происхождения и оканчиваются на лей
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Найти названия населённых пунктов , которые мордовского происхождения и оканчиваются на лей
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Абелейка, Авплей, Авцыляй, Алгама-лей, Алдаскляй, Андамсляй, Арасляй, Ардаксляй, Арлей, Аскалей, Ашалея, Ашлей, Валей, Вергалей, Варжалей, Варкалей, Варшалей, Ведеклей, Белей, Велейка, Видумляй, Вилейка, Вирелей, Вихляика, Вишляй Водолейка, Волдомолей, Волей, Воржелей, Гарнолей, Груздалей, Екалея, Емналай, Ешкероляй, Ивамлей, Иевляй, Изшлей, Инелей, Иниляй, Ишлей, Иштан-лей, Кабаляй, Кабылей, Кавлей, Каднороблей, Кадоскляй, Кадушлей, Кажлейка, Казлейка, Калаклей, Камалей, Камышлей, Каргалей, Кардих-лей, Карляй, Кармалей, Картаслей, Картляйка, Кастыляй, Каталей, Кашелейка, Кашколей, Кежалей, Келмешлей, Керетлей, Киргиляйка, Кирделяйка, Кирлей, Кишляй, Кобылей, Кодмаржалей, Козлей, Колаклей, Колаколейка, Коласлейка, Колколяйка, Колмлей, Костыляйка, Котилей, Кофлей, Кошевлей, Кудлей, Кужелейка, Кужлей. Кужляй, Кузарлейка, Кунжеляй, Курчелей, Кучерлей, Лакалейка, Лезляй, Лемоколей, Лепку-ляй, Леплей, Лепляй, Липлей, Липляй, Мадалейка, Макалей, Макарлейка, Мамлейка, Мамырлей, Мараслей, Марасляй, Маргаслей, Марлей, Матыз-лей, Морелей, Миляйка, Мокшарлейка, Монскамлей, Мороксляй, Морх-ляйка, Мочалей, Мочмомалейка, Мускимлей, Наргаслей, Неведляйка, Невлей, Нелей, Нергаслей, Новлей, Новляйка, Норгалей, Норляй, Ноцкляй, Нурляйка, Оздомолей, Ошеляй, Ошляй, Палфляй, Паргалейка, Парляй, Пацлей, Перделяй, Перелейка, Перликенолей, Песклей, Печелей, Пече-нелейка, Пиркнеляй, Писклей, Пискляй, Пичелейка Пичинилейка, Пичка-лей, Пичкилей, Пишляй, Пиштанбирелейка, Подаколей, Покаляйка, Полу-колей, Порхляй, Пякшлей, Разлейка, Ракшляевка, Распляй, Роткомлей, Ру-бежлей, Рубляй, Рудасляй, Рудужляйка, Рузлейка, Рузмислей, Саваслейка, Стойка, Салалей, Саласлейка, Селей, Салтаслейка, Самболей, Самозлейка, Самчелейка, Сафарлейка, Сафлей, Северляй, Селейка, Сиалей, Сидиляй, Синалейка, Сингалей, Синделей, Синталей, Скирляйка, Соколей, Сувар-лей, Сузлей, Сукмалейка, Суколей, Сулаксляй, Сумаслей, Сумлей, Супс-лей, Суралей, Суфляй, Танболей, Таргалейка, Таргамателей, Таркалей, Таркамалей, Телевлейка, Телелейка, Темляй Теремлейка, Тикалей, Транс-ляй, Трегуляйка, Тужлей, Тукалей, Туляй, Тумалей, Тумарлей, Тушляйка, Уварлей, Укберделей, Урвалей, Урклей, Урлейка, Урмалей, Ускрелей, Ут-лей, Учикилей, Ушлей, Цепляйка, Чавлей. Чатуляй, Чемислей, Чераберги-лей, Черляй, Черталейка, Чивлейка, Чиригорлейка, Чичерлейка, Чувалей, Чуварлей, Чумалейка, Чумфляйка, Шамилей, Швардалей, Шевырляй, Шемлей, Шемышляй, Шерляй, Шершлей. Шиведлей, Шигелей, Шидим-сляй, Шиляйка, Шипшлей, Шичкелей, Шуварляй, Шумлейка, Шуплей, Шушляй, Щуплей.Ищи тут)
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