Морфологический разбор слова .Заглушил
Русский язык
Морфологический разбор слова .Заглушил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заглушить – глагол. I что сделать? заглушить. Н. ф. – заглушить. II Морфологические признаки: постоянные – невозвратный, совершенного вида, переходный, 2-го спряжения; непостоянные – нет, так как глагол дан в начальной форме. III Синтаксическую роль определяй по своему предложению и записывай в этот пункт.
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