Морфологический разбор слова .Заглушил

Гость: Гость:

Заглушить – глагол. I что сделать? заглушить. Н. ф. – заглушить. II Морфологические признаки: постоянные – невозвратный, совершенного вида, переходный, 2-го спряжения; непостоянные – нет, так как глагол дан в начальной форме. III Синтаксическую роль определяй по своему предложению и записывай в этот пункт.