Морфологический разбор слова заинтересуются. Заранее спасибо!)))))
Русский язык
Морфологический разбор слова заинтересуются. Заранее спасибо!)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол изъявительное наклонение прошедшее время ед.ч м.р непереход совершенный вид
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