Морфологической разбор слова перелетные птицы

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Морфологической разбор слова перелетные птицы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы -сущ. т.к., 1.обозначает предмет кто? 2)н.ф.- птица а)нарицательное,одушевленное, ж.р., 1 склонение б)Именительный падеж, множественное число 3.перелётные(кто?)птицы
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